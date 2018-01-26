Трамп извинился за антиисламские твиты

Осенью прошлого года мы писали о том, что президент США Дональд Трамп ретвитнул записи с аккаунта антиисламского движения "Британия превыше всего!" (Britain first). На это тогда даже пришлось отреагировать британскому премьеру Терезе Мэй, которая сама имеет репутацию не самого лояльного к Исламу политика.

Теперь в интервью британскому телеканалу ITV он заявил, что готов извиниться за этот шаг.

"Я ничего не знал о них, мне не хочется быть причастным к таким людям. Если вы мне говорите, что это ужасные люди, расисты, я, конечно, извинюсь, если вы этого от меня хотите", - сказал Трамп.

Правда, возникает резонный вопрос: если президент ведущей (пока еще) страны мира не знал, что это за движение, как же он оказался подписан на его аккаунт?