Британский премьер осудила Трампа за исламофобию

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй осудила президента США Дональда Трампа за ретвиты антиисламских видео с твиттера британской ультраправой организации Britain First.

"Неправильно было президенту делать такое. Британский народ в своем подавляющем большинстве отвергает риторику ненависти ультраправых, которая противоречит ценностям этой страны - порядочности, терпимости и уважению", - заявила Мэй.

Она также заявила, что организация Britain First ("Британия прежде всего") использует ложь и раздувает конфликты, чтобы разделять сообщества живущих в Британии людей.

В данном случае речь идет о твиттах Джейды Франсен из этой организации, которые разместил у себя Трамп. В них содержались видео с подборкой кадров нападений лиц небелой внешности на белых европейцев в разных странах Европы, которые были вменены в вину "мусульманским иммигрантам". Однако как выяснили журналисты, проанализировавшие сюжеты, в большинстве из них вообще не присутствовали мусульмане, а в некоторых даже иммигранты, за которых выдавались уже граждане страны.

Отметим в этой связи, что Мэй никак нельзя назвать "чрезмерной" сторонницей Ислама или поощрения новой иммиграции в Британию, напротив, многие обвиняют ее в обратном. И тот факт, что даже человек с подобными убеждениями осуждает Трампа, весьма показателен. Равно как и то, что в "излишнем" раздувании исламофобии Трампа уже начинают обвинять некоторые его соратники в США.