Явлинский: "Этическая катастрофа России - обучение армии путем убийства тысяч людей"

Война в Сирии, как и война в Украине, — это этическая катастрофа для России, которая не забудется еще десятилетия, а может быть, и столетия. Обучение армии путем убийства тысяч людей, чем постоянно хвалятся министр обороны и президент, является с этической точки зрения абсолютным падением. Убийство десятков тысяч, а может, и сотен тысяч мирных мусульман, испытание военной техники, вмешательство в чужую гражданскую войну есть абсолютное зло. На этом же сирийском полигоне российская власть приносит в жертву жизни наших солдат и офицеров. Официально говорят о четырех десятках погибших, но, поскольку у нас врут везде и обо всем, и этим цифрам доверия нет.