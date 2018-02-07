Узбекистан вводит безвиз с еще 7 странами

Узбекистан смягчил визовый режим с еще несколькими странами. Так, с 10 февраля указом президента Узбекистана Шавката Мирзияева вводится безвизовый режим для граждан семи стран: Индонезии, Южной Кореи, Малайзии, Сингапура, Турции, Японии и Израиля. Граждане этих стран смогут находится в стране без визы 30 дней.

Таким образом, общее количество стран, для граждан которых в Узбекистане будет действовать безвизовый режим, достигло 16.

В настоящее время безвизовым режимом пользуются граждане девяти стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Молдовы, России, Украины и Кыргызстана (до 60 дней).