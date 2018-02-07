Асад бомбит Восточную Гуту: погибли более 50 человек

Асад, нарушая собственные договоренности о прекращении огня в зонах деэскалации, продолжает бомбить пригород Дамаска Восточную Гуту. В результате очередных ударов самолетов асадитского режима погибло более 50 мирных жителей, 170 человек получили ранения.

Как сообщает агентство «Анадолу», силы режима с самого утра шестого февраля наносили по региону интенсивные авиаудары.

В результате ударов по району Арбин погибли девять, Хареста – один, Дума – 11, Мисраба – пять, Земелка - четыре, Хамурия - четыре, Кефер Батна - семь, Сакба - три, Медрейе - два, Хиззе - три и по району Джобар - два человека.

По данным агентства, авиудары продолжаются, в связи с чем число погибших может возрасти.