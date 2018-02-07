Мьянма вопреки соглашениям уничтожает рохинья

Хотя между властями Мьянмы и Бангладеш было подписано соглашение о репатриации беженцев, мусульмане-рохинья до сих пор вынуждены покидать свои дома в штате Аракан.

По информации агенства «Анадолу», мусульмане-рохинья уже 15 дней вынуждены находиться в окрестностях поселка Данг Хали в пригороде Мангдау в Мьянме. У них нет продовольствия и питьевой воды, а также денег, чтобы переправиться в Бангладеш.

Глава Европейского совета мусульман-рохинья (ERC) Хла Кио заявил, что сотни мусульман-рохинья покинули город Бусидаунг в штате Аракан и направляются в Бангладеш.

По его словам, несмотря на давление международного сообщества, правительство Мьянмы не отказалось от планов полного уничтожения мусульман-рохинья.

«Именно по этой причине власти Мьянмы ограничивают свободу передвижения мусульман-рохинья, перекрывают им источники доходов, лишают доступа к медицинским услугам и образованию. Штат Аракан практически превратился для мусульманского населения в тюрьму под открытым небом. Им не остается ничего другого, как бежать», - сказал Хла Кио.