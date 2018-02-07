Суд не состоялся – силовикам не удалось сковать Кашапова

Сегодня городской суд Набережных Челнов оставил без рассмотрения исковое заявление силовиков из управления МВД по Набережным Челнам к лидеру татарского национального движения Рафису Кашапову ввиду неявки последнего.

Напомним, силовики хотели через суд установить административный надзор над Рафисом Кашаповым, а именно — обязать его четыре раза в месяц отмечаться в органах полиции, запретить ему посещать места массового скопления людей, а также ограничить время его нахождения вне дома.

По словам Павла Терентьева, суд оставил заявление полиции «без рассмотрения».

В частности, он сказал: «По существу вопрос об установлении надзора не был решен в связи с тем, что суд признал явку Кашапова обязательной, а поскольку он не явился, суд оставил заявление без рассмотрения. Таким образом, административный надзор в отношении Кашапова на данный момент не установлен».

Напомним, татарский активист мусульманин Рафис Кашапов недавно уехал из России в Украину, опасаясь нового уголовного дела. Кашапов отсидел три года за публикации в интернете относительно аннексии Крыма и вмешательства России во внутренние дела Украины.