Масштабное ДТП в ОАЭ: разбилось 44 машины (Видео)

В ОАЭ произошло крупное ДТП, в котором разбилось 44 автомобиля. Травмы различной тяжести получили по меньшей мере 22 человека. Инцидент произошел на одной из улиц Абу-Даби. По словам представителей местной полиции, масштабное ДТП произошло в результате низкой видимости – часть Эмиратов погрузилась в густой туман.

По словам очевидцев, ничего нельзя было разглядеть на расстоянии 1-2 метров. Так как участники ДТП начали громко сигналить и просить отойти от дороги и выйти из машин, удалось избежать большего числа пострадавших. Полиция Абу-Даби призвала автомобилистов передвигаться осторожнее и двигаться на низких скоростях.