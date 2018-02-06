Джакарту накрыло сильное наводнение

Столицу Индонезии Джакарту и соседние районы накрыло сильное наводнение. Пострадало уже около 5 тысяч человек. Причиной стихии стали продолжающиеся ливневые дожди, которые привели к тому, что из берегов вышла река Чиливунг. Она протекает как раз через Джакарту.

Сообщается, что в результате оползней в провинции Западная Ява погибли два человека. Сотрудники полиции и местные жители ищут еще четырех человек, которые числятся пропавшими без вести.

Губернатор Джакарты Аниес Басведан распорядился провести эвакуацию. Несколько тысяч жителей столицы были эвакуированы.