В Нигерии распространяется смертельная болезнь

В Нигерии распространяется лихорадка Ласса - острое инфекционное заболевание с высоким процентом летальных исходов,. Жертвами болезни стали уже 31 человек. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на министра здравоохранения республики Исаака Адеволе Фолоруншо.

По словам Фолоруншо, зарегистрировано 105 официально подтвержденных случаев заболевания, 77 из которых — в 2018 году. Министр добавил, что среди зараженных 10 медицинских сотрудников, четыре из которых скончались.

«Раньше лихорадка Ласса появлялась только во время сухого сезона, но теперь мы боремся с лихорадкой в течение всего года», — заявил министр.