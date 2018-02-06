Освободившийся Рафис Кашапов эмигрировал в Украину

Татарский мусульманский узник совести Рафис Кашапов уехал из путинской России в Украину. В РФ он был приговорен к трем годам колонии за публикации в интернете. В частности, он писал об аннексии Крыма и вмешательстве РФ в конфликт на востоке Украины.

После освобождения из колонии, в отношении Кашапова путинская система запретила ему заниматься общественно-политической и публицистической деятельностью сроком на 8 лет.

По словам самого уехавшего Кашапова, МВД добивается установления над ним административного надзора — 7 февраля должно состояться заседание по делу активиста. Кашапов считает, что суд станет «предварительным действием на пути очередного лишения свободы».

Татарский активист находится в Киеве и уже проводит встречи с крымскотатарскими лидерами, выступает на радио и телевидении.