Ильхам Алиев объявил о досрочных выборах без объяснения причин

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов. Таким образом, намеченные выборы на 17 октября переносятся на 11 апреля текущего года. Об этом сообщается на официальном сайте президента страны.

В распоряжении президента не разъясняется, с чем связан перенос выборов.

Согласно распоряжению, Центризбиркому республики поручено организовать проведение внеочередных президентских выборов в соответствии с избирательным кодексом.

Исполнительный секретарь партии «Новый Азербайджан» Али Ахмедов на минувшей неделе заявил, что кандидатом в президенты страны от правящей партии является действующий президент Алиев.