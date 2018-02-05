Китай: уйгуров сгоняют в лагеря для «перевоспитания»

В Китае в мусульманском Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР)

исламофобские власти решили «перевоспитать» мусульман. В частности, в городе Кашгар (СУАР) около 120 тысяч мусульман-уйгуров отправили в политические образовательные лагеря. Об этом сообщает CNN.

Напомним, что Синьцзян-Уйгурский автономный район является крупнейшим регионом КНР. Здесь проживают преимущественно мусульмане.

Китайские власти создали политический лагерь, в котором перевоспитывают десятки тысяч уйгуров. Мусульман заставляют петь революционные песни, изучать идеи председателя КНР Си Цзиньпина, говорить на китайском языке.

«Из каждого двора, из каждой семьи забирают по три-четыре человека, - рассказывает Омер Кенат, председатель комитета всемирного уйгурского конгресса. - В некоторых деревнях на улицах вообще нет мужчин, только женщины и дети, всех мужчин увели в лагеря».

Разумеется, эти действия властей не являются законными, но в стране с действующим режимом это мало кого интересует.

Напомним, коммунистическая партия уже много лет предпринимает шаги по преследованию мусульман. В частности, власти арестовывают и сажают в тюрьму уйгуров, расставляют повсюду камеры наблюдения, принудительно устанавливают GPS-датчики на транспортные средства, собирают ДНК-образцы жителей в возрасте от 16 до 65 лет.