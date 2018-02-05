В Сирии в зоне тишины повстанцы сбили российский самолет

Вечером 3 февраля в провинции Идлиб, которая входит в зону деэскалации, был сбит российский штурмовик Су-25 («Грач»). После обнародованного повстанцами видео крушения самолета, Минобороны России признало потерю в Сирии штурмовика Су-25 в результате атаки с земли переносным зенитно-ракетным комплексом.

Однако, Россия до сих пор не назвало имя убитого пилота.

Агентство «Эбаа», связанное с повстанческими группировками, опубликовало фотографию личных вещей убитого пилота. Среди них документ на имя Филипова Романа Николаевича.

Среди личных вещей погибшего пилота — дисконтные карты владивостокской сети алкомаркетов «Wine Studio», а также дальневосточной сети автомагазинов «Гиперавто». Ранее был обнаружен профиль Романа Филипова в Одноклассниках, где в качестве города указан Владивосток.