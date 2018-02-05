В осажденные районы Сирии не доставляется гуманитарная помощь

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ни одна автоколонна с гуманитарной помощью не прибыла в осажденные районы Сирии за последние два месяца.

Кроме того, он подчеркнул, что из-за противостояния сторон конфликта, нет возможности эвакуировать больных и раненых.

Напомним, ранее, спецпосланник ООН Стаффана де Мистуры заявлял, что несмотря на то, что в Сирии действует режим прекращения огня, однако, в гуманитарная помощь так и не доставлялась осажденные асадитским режимом районы. В этих регионах, в частности, не хватает продовольствия, люди обречены на голод, острая нехватка медикаментов.