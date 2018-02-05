Общество

Открылась самая северная мечеть в России

5 февраля в 15:00 Нуруль Иман 2
Источник: golosislama.com

В России после долгих лет восстановительных работ открыли самую северную мечеть. Находится она в Архангельске.

Сообщается, что мечеть Архангельска была построена в 1902 году и выполняла роль еще и центра образования мусульманской общины города. В 1931 году здание мечети было передано в ведение светских учреждений. А потом мечеть и вовсе сгорела. Новый этап истории мечети начался в 2002 году, когда было принято решение восстановить и вновь открыть в Архангельске мечеть.

Здание мечети может вместить в себя до 500 прихожан.

Сообщается, что на первый намаз собрались мусульмане со всей области. 

Автор: Нуруль Иман
Комментарии 2
  • ну и хорошо!
    (10)
    5 февраля в 15:22
    • Самая северная!?
      А как же мечеть в Мурманске? или вы её не считаете?
      (0)
      5 февраля в 19:14