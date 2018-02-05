Открылась самая северная мечеть в России

В России после долгих лет восстановительных работ открыли самую северную мечеть. Находится она в Архангельске.

Сообщается, что мечеть Архангельска была построена в 1902 году и выполняла роль еще и центра образования мусульманской общины города. В 1931 году здание мечети было передано в ведение светских учреждений. А потом мечеть и вовсе сгорела. Новый этап истории мечети начался в 2002 году, когда было принято решение восстановить и вновь открыть в Архангельске мечеть.

Здание мечети может вместить в себя до 500 прихожан.

Сообщается, что на первый намаз собрались мусульмане со всей области.