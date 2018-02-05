Иранки протестуют против хиджаба

Хотя острая фаза иранских протестов прошла (пока что), очевидно, что иранское недовольство режимом гораздо глубже, и в ближайшее время это недовольство будет проявляться в самых разных формах протеста.

Одной из таких форм протеста стало открытое отвержение фактического символа «исламской революции» хомейнистов – хиджаба. Женщины по всей стране протестуют, взобравшись на телекоммуникационные коробки, снимают платки, одевают их на палки и машут ими, привлекая внимание. Таким образом, они выражают недовольство официальным законом, который предписывает обязательно ношение хиджаба.

Сообщается, что полиция в Тегеране за минувшую неделю арестовала 29 женщин, участниц протеста. В четверг представители полиции заявили, что кампания была спровоцирована из-за пределов Ирана через незаконные спутниковые каналы. Генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери описал протесты как «детские», «эмоционально заряженные» и спровоцированные «из-за пределов страны».

На самом деле, заявления иранских властей о подстрекательстве из-за рубежа имеют под собой основания. Масих Алинеджад, журналист (сотрудник финансируемой правительством США службы «Голос Америки») и активист иранской диаспоры в США, начала кампанию «Белые среды» в мае 2017 года, поощряя женщин носить белые платки или снимать их вообще в знак протеста против правил. «Иранская полиция объявила в 2014 году, что они вынесли предупреждения, арестовали или отправили в суд почти 3,6 миллиона женщин из-за неправильного хиджаба, поэтому эти аресты не новы, если люди протестуют, то это именно из-за такого давления» - сказала она в интервью The Guardian.

В любом случае необходимо отметить, что в Иране проявляет себя значительная часть населения, которой совершенно не близки консервативные взгляды «отцов-основателей» республики. Они не боятся выходить на протесты, и даже вполне близкие к истеблишменту официальные лица (как например Сохейля Йолодарзаде, член иранского парламента), выражают им если не поддержку, то понимание. На одной из фотографий, сделанной в Мешхеде (на фото выше), можно увидеть религиозную женщину в полном хиджабе, которая точно также держит платок, в знак солидарности с теми женщинами, которые, в отличие от нее, не хотят его носить. Это говорит о том, что гегемонистская позиция секуляристов и либералов (чья исламофобия, на самом деле, хорошо известный факт) охватывает все недовольные круги иранского населения.

Вот что еще важно отметить. Мы конечно же приветствуем все, что подрывает стабильность хомейнистского политического проекта, но у многих мусульман существует соблазн объявить подобные анти-хиджабные секулярные перфомансы и хэппенинги исключительно неправильным шиитским режимом аятолл. На самом деле, в этом смысле как раз проблема универсальна для любого консервативного общества. И от адекватного ответа на нее (без кидания в стороны крайнего разрешительного либерализма и столь же крайнего запретительного тоталитаризма) зависит выживаемость любого консервативного исламского проекта.