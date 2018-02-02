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Самолёты Асада разбомбили больницу

2 февраля в 18:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

Асадитский режим продолжает проводить систематические атаки жилых кварталов сирийских городов. Очередной удар пришелся на город Хама.

Авиаудары были нанесены по больнице.

По информации агентства «Анадолу», в результате авиаудара разрушено отделение скорой помощи больницы. 

Зданию больницы нанесен крупный ущерб. К счастью, на этот раз пострадавших нет.  

Напомним, война в Сирии продолжается уже около 7 лет. За время кровавой резни погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома, 4,8 миллиона человек бежали за пределы страны. 

Автор: Нуруль Иман
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