Самолёты Асада разбомбили больницу

Асадитский режим продолжает проводить систематические атаки жилых кварталов сирийских городов. Очередной удар пришелся на город Хама.

Авиаудары были нанесены по больнице.

По информации агентства «Анадолу», в результате авиаудара разрушено отделение скорой помощи больницы.

Зданию больницы нанесен крупный ущерб. К счастью, на этот раз пострадавших нет.

Напомним, война в Сирии продолжается уже около 7 лет. За время кровавой резни погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома, 4,8 миллиона человек бежали за пределы страны.