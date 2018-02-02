События

В Мьянме подожгли дом убийцы рохинья

2 февраля в 17:00 Нуруль Иман 2
Источник: golosislama.com

На дом министра иностранных дел, государственного советника и фактического лидера Мьянмы Аун Сан Су Чжи было совершено нападение.   В здание неизвестные бросили «коктейль Молотова».

В момент инцидента Аун Сан Су Чжи отсутствовала дома.

Нападение произошло на фоне ситуации ситуации в штате Аракан,  где мусульмане народности рохинья подвергаются массовым убийствам.  Мировые наблюдатели возлагают ответственность за насилие против рохинья на Аун Сан Су Чжи. По их мнению, лидер страны не прикладывает должных усилий для урегулирования кризиса.

Автор: Нуруль Иман
Комментарии 2
  • Ислам не разрешает совершение самосуда, тем не менее, что посеяли, то и пожали
    (0)
    2 февраля в 17:07
    пожаловаться ответить
    • Расул Байрамкулов, а нет сейчас кадия который будет её судить. А геноцид есть. Но поджог это не выход из положения и скорее всего это правокация!
      (0)
      2 февраля в 18:42
      пожаловаться ответить