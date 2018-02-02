В Мьянме подожгли дом убийцы рохинья

На дом министра иностранных дел, государственного советника и фактического лидера Мьянмы Аун Сан Су Чжи было совершено нападение. В здание неизвестные бросили «коктейль Молотова».

В момент инцидента Аун Сан Су Чжи отсутствовала дома.

Нападение произошло на фоне ситуации ситуации в штате Аракан, где мусульмане народности рохинья подвергаются массовым убийствам. Мировые наблюдатели возлагают ответственность за насилие против рохинья на Аун Сан Су Чжи. По их мнению, лидер страны не прикладывает должных усилий для урегулирования кризиса.