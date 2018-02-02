Турция хочет разместить в Катаре свои ВВС и ВМС

Турецкие власти намереваются в будущем разместить служащих ВВС и ВМС на территории Катара в дополнение к уже присутствующему контингенту сухопутных сил. Такое заявление сделал посол Турции в Катаре Фикрет Озер.

В соответствие с предстоящими планами, Анкара и Доха проведут переговоры, по итогам которых определится график строительства необходимой инфраструктуры и дату размещения этих сил.

При этом посол не стал называть число турецких военнослужащих, уже находящихся в Катаре.

Напомним, соглашение о дислокации военного контингента Турции в Катаре вступило в силу 15 июня 2015 года. Переброска первой группы турецких военных в Катар была проведена в июне 2017 года.