В ОАЭ экстремалы побили рекорд Гиннеса

На этой неделе в Объединенных Арабских Эмиратах официально открыли самый длинный в мире троллей (скоростной спуск на ролике по наклонному тросу). Длина его достигает почти трех километров.

Данный зиплайн (троллей) уже внесли в Книгу рекордов Гиннесcа, признав самым длинным на планете.

Сообщается, что теперь заняться экстремальным зиплайном может каждый желающий, который посетит ОАЭ.

Новый троллей запустили в эмирате Рас-эль-Хайма в северной части ОАЭ. Троллей пролегает над пропастью Джебель Джаис, а стартуют туристы-экстремалы c вершины одного из самых высоких горных пиков страны высотой в 1680 метров над уровнем моря.