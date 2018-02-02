Саудия не будет запрещать криптовалюты

В Саудовской Аравии решили законодательно отрегулировать оборот криптовалюты. Так, Управление рынков капитала Саудовской Аравии (СМА) в ближайшее время представит законопроект о регулировании криптовалют.

При этом запрет оборота криптовалют не входит в планы ведомства. Об этом заявил председатель CMA Мухаммед Элькувайц.

«Как и в других странах, регуляторы в Саудовской Аравии с интересом наблюдают за развитием рынка криптовалют. Пока мы пытаемся понять, как лучше урегулировать эту сферу», — заявил председатель.

До настоящего времени власти Саудовской Аравии не вводили каких-либо ограничений, связанных с торговлей биткоинами.

При этом, ранее Центробанк Саудовской Аравии отмечал, что вводить регулирование пока рано, потому что «рынок еще не созрел», а оценить влияние криптовалют на финансовый рынок можно будет не раньше, чем через 5 лет.