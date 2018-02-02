США снова обвиняют асадитский режим в использовании химического оружия

Спикер Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила в четверг, что сообщения о применении хлорина против гражданских лиц в восточной Гуте были «очень беспокоящими».

«Россия делает неправильный выбор, не используя свое уникальное влияние. Позволять (режиму Асада) использовать химическое оружие против собственного народа недобросовестно, мы будем добиваться подотчетности», - написала она у себя в твиттере о постоянной блокировке Москвой любых попыток расследования предполагаемого использования химического оружия.

Комментарий Нойерт последовал вслед за появившимися в четверг сообщениями о химической атаке на территории повстанцев в восточной Гуте, на окраине Дамаске.

Добровольческая группа гражданской обороны «Белые Каски» опубликовала фотографии предполагаемого нападения в твиттере под хэштегом «Дума задыхается» (Doumasuffocating), и сообщила, что войска режима обстреляли восточную Гуту ракетами с содержанием хлорина, в результате чего погибли трое гражданских, а многие были ранены.

Обеспокоенность Нойерт можно воспринимать как исключительно дежурную тревогу, но некоторые эксперты полагают, что последние сообщения о применении химического оружия могут снова вызвать американский ракетный удар по силам режима в Сирии. Такое уже было в начале апреля прошлого года, когда результаты вскрытия показали, что более 80 человек в провинции Идлиб погибли от химического оружия, после чего более 50 ракет «Томагавк» были выпущены по военным целям на территории режима Башара Асада.