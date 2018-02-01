В Ираке массовые чистки во власти

В Ираке арестовали 290 государственных чиновников, включая министров. Всех задержанных подозревают в коррупции.

Глава Агентства по транспарентности Хасан аль-Ясири, занимающийся документами о фактах коррупции в Ираке, заявил на пресс-конференции, что «выданы ордеры на арест 290 человек, в том числе 17 министров и должностных лиц министерств».

Ясири сказал, что некоторые из обвиняемых в коррупции вернули деньги государству, и до настоящего времени государству было передано около 1 миллиарда долларов.