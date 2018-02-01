В Стамбуле вынесли приговор подозреваемым в теракте

В Стамбуле суд вынес приговор в отношении трех человек, которых подозревали в причастности к теракту возле мечети Султанахмет. Инцидент произошел два года назад. Всех обвиняемых приговорили к пожизненному сроку заключения.

Прокурор потребовал для главных подозреваемых 13 пожизненных сроков. В частности, 12 за убийство 12 немецких туристов и еще один - за попытку свергнуть действующий конституционный строй.

Также сообщается, что подсудимых признали виновными в попытке убийства 16 человек.

22 задержанных по делу о теракте в Стамбуле были оправданы.