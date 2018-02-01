В Казахстане запретили никахи вне мечети

Власти Казахстана дальше продолжают вводить ограничения в отношении мусульман. После того, как они запретили детям младше 16 посещать мечети без сопровождения родителей, они заговорили о запрете на ношение укороченных штанов и длинных бород.

Теперь режим Назарбаева вводит закон, по которому будет запрещено проводить обряд бракосочетания (никаха) вне мечети. Браки, заключенные не имамами в мечети, будут считаться незаконными, а совершившие их люди – преследоваться по закону.

По мнению «экспертов», никахи дома проводят представители нетрадиционного ислама. Именно для противодействия так называемым «деструктивным» движениям, вводятся эти меры – заявляют авторы инициативы.