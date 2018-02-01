В ЕСПЧ оспорят приговор имама Махмуда Велитова

ЕСПЧ коммуницировал жалобу имама московской мечети «Ярдям» Махмуда Велитова.

Жалобу в Европейский суд на несправедливый приговор российского суда направил адвокат имама Дагир Хасавов в начале октября 2017 года. Спустя четыре месяца суд коммуницировал ее.

Напомним, российский трибунал обвинил Махмуда Велитова в публичном оправдании терроризма. Поводом для преследования стало упоминание имамом в молитве убитого неизвестными лицами в Дагестане Абдуллы Гаппаева. Последнего расстреляли прямо у входа в собственный дом, силовики же сразу назвали убитого террористом.