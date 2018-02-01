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В ЕСПЧ оспорят приговор имама Махмуда Велитова

1 февраля в 14:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

ЕСПЧ коммуницировал жалобу имама московской мечети «Ярдям» Махмуда Велитова. 

Жалобу в Европейский суд на несправедливый приговор российского суда направил адвокат имама Дагир Хасавов в начале октября 2017 года. Спустя четыре месяца суд коммуницировал ее.

Напомним, российский трибунал обвинил  Махмуда Велитова в публичном оправдании терроризма. Поводом для преследования стало  упоминание имамом в молитве убитого неизвестными лицами  в Дагестане Абдуллы Гаппаева.  Последнего расстреляли прямо у входа в собственный дом, силовики же сразу назвали убитого террористом.

Автор: Нуруль Иман
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