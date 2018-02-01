Уйгурский шейх умер в китайском зиндане

Знаменитый уйгурский ученый, 82-летний шейх Мухаммад Салих Хаджим аль-Артуджи, скончался в заключении, через 40 дней после того, как он, его дочь и другие родственники были задержаны в столице Синьцзяна городе Урумчи. Об этом сообщает Уйгурский проект по правам человека (UHRP).

Шейх был одним из самых уважаемых и влиятельных уйгурских религиозных ученых и считается первым ученым, который перевел смыслы Священного Корана на уйгурский язык.

Он родился в 1939 году в деревне Артудж, недалеко от города Кашгар. Он сын великого шейха, Салиха Кари Хаджима. Он стал хафизом в возрасте 11 лет и изучал арабский язык у своего отца, а затем учился в Исламском институте в Пекине.

Шейх написал много книг, но более всего он известен своими стихами и тем, что он первым перевел смыслы Священного Корана на уйгурский язык. Он также составил арабско-уйгурский словарь и перевел «Джавахир аль-Бухари ва Шарх» имама аль-Касталани.

Еще до задержания шейх Мухаммад много лет находился под домашним арестом, но его заключение в тюрьму предсказуемо ухудшило состояние здоровья уже весьма пожилого человека. Именно поэтому, уйгурские организации прямо называют заключение и смерть шейха «убийством.

Директор Уйгурского проекта по правам человека Омер Канат назвал смерть Салиха «ударом по уйгурской общине, учитывая его уважаемый статус религиозного лидера и ученого».

«Тюремное заключение пожилого человека без предъявления обвинения свидетельствует о том, до какой степени китайские власти готовы идти в своей кампании перевоспитания. Не щадят даже людей, которые были членами религиозного истеблишмента, утвержденного правительством» - добавил Канат.

Уйгурские организации указывают, что китайское коммунистическое правительство скрывало смерть ученого, и точная дата его смерти неизвестна. Также до сих пор неизвестна судьба его родных, задержанных вместе с ним.