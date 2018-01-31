В Марокко впервые за полвека выпал снег. Как сообщает центр Национальной метеорологии Марокко, причина необычной погоды - массы холодного воздуха, которые пришли в страну со стороны Северной Европы.

«Мы находимся под влиянием очень низкого давления с очень холодными температурами, которые могут достигать 0 или даже -1 градуса», – сообщили метеорологи.

В африканской стране прошли настоящие снегопады. Населенные пункты покрыты толстым слоем снега. Издание отмечает, что несмотря на холод, многие люди вышли на улицу, чтобы насладиться снегопадом.