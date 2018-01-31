У берегов Ливии перевернулась лодка с беженцами

У берегов ливийской столицы Триполи удалось спасти 120 беженцев.

Руководитель службы береговой охраны порта ливийского флота аль-Хади Мухаммед Сабрата сообщил, что спасателями была обнаружена лодка, в которой находились 120 африканских нелегальных иммигрантов, включая женщин и детей.

По его словам, после спасательной операции, проведённой у берегов города Караполи, расположенного в 60 км к востоку от Триполи, мигрантов отвезли в Центр по борьбе с незаконной миграцией.

В числе спасенных людей оказалось 13 женщин и 4 детей.