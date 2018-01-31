В Казахстане придумают эскизы правильной бороды

Казахстанские чиновники после запрета на посещения детьми младше 16 лет мечетей придумали еще одну исламофобскую меру. На этот раз речь идет о длине бороды мусульман.

Чиновники планируют разработать эскизы разрешенной для ношения бороды. По мнению исламофобов, эти действия проводятся в рамках запрета на так называемую «публичную демонстрацию признаков деструктивных религиозных течений».

«Если надо, и длина бороды будет расписана. Речь не идет о любой бороде, речь не идет о священнослужителях. Речь идет только о тех, по кому будет принято решение, что это люди придерживаются деструктивных религиозных течений», – заявил министр по делам религий и гражданского общества Казахстана Нурлана Ермекбаева.

Также теоретики в казахстанском правительстве вводят новые ярлыки, которые они будут использовать для борьбы с мусульманской активностью. Теперь появятся такие термины как «деструктивное религиозное течение» и «религиозный радикализм». Вооружившись новыми терминами и запретами, мусульман с длинной бородой и укороченными штанами могут начать преследовать как представителей «неправильного» ислама.