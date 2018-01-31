В Афганистане произошло сильное землетрясение

На северо-востоке Афганистана произошло сильное землетрясение магнитудой 6,1 по шкале Рихтера. Волна подземных толчков докатилась до соседнего Пакистана, Узбекистана и Индии.

Подземные толчки были зафиксированы в 08:59 по московскому времени. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным специалистов, очаг землетрясения залегал на глубине 188 км, эпицентр находился в 272 км к северо-востоку от афганской столицы Кабула.

Информация о жертвах и разрушениях пока не приводится.