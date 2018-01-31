Трамп: тюрьму в Гуантанамо не закрою

Трамп решил сохранить военные тюрьмы в Гуантанамо. Накануне он подписал соответствующий указ, подчеркнув, что исполнил свое обещание.

«Я сдержал еще одно обещание, подписав указ, поручающий главе Пентагона пересмотреть наши подходы к военным тюрьмам и оставить открытыми тюремные учреждения в Гуантанамо», - сказал Трамп, выступая со своим первым обращением к Конгрессу на тему: «О положении США».

«Я также прошу Конгресс обеспечить сохранение за нами всех требуемых полномочий по задержанию террористов в рамках борьбы с ИГИЛ* и «Аль-Каидой*», где бы мы их ни находили», - заявил Трамп.

Напомним, тюрьма Гуантанамо была открыта экс-президентом США Джорджом Бушем в 2002 году после того, как он развязал войну в Афганистане. Гуантанамо находится на территории американской военно-морской базы на Кубе. В Гуантанамо свозили людей, которых США клеймили террористами.

Позже в 2009 году Барак Обама подписал указ о закрытии тюрьмы, но Конгресс заблокировал это решение.

В настоящее время в тюрьме содержится 41 человек.