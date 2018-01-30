В КСА запретят работать иностранцам

В Саудовской Аравии вводят ограничения в отношении работающих на её территории иностранцев. В частности, Министерство труда и социального развития КСА выпустило перечень магазинов, где с сентября этого года будут принимать на работу только саудовских подданных. Об этом сообщает саудовское агентство новостей SPA со ссылкой на представителя министерства Халида аль-Хаиля.

«Перечень магазинов, работать в которых смогут только саудовские подданные, включает 12 разновидностей торговых предприятий, включая магазины по продаже часов, очков, медицинского оборудования, строительных материалов, мебели, одежды, автомобильные салоны и магазины по продаже запчастей», — цитирует аль-Хаиля агентство.

Министр также заявил, что собирается набирать на работу в магазины саудовских женщин.

Султанат Оман также ввел запрет на наем на работу иностранцев в десяти разных сферах в рамках плана по увеличению занятости его подданных, сообщало ранее издание The National.