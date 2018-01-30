Путинская Россия: пенсионера судят за исламские уроки

Пенсионера из города Аши Челябинской области будут судить за исламские уроки в «жилом помещении».

Прокуратура считает, что 67-летний мужчина в жилом доме с июня 2017 по январь 2018 осуществлял миссионерскую деятельность молельного дома религиозной группы «Духовное управление мусульман Азиатской части России».

Чиновники придрались к тому, что «в реестре зарегистрированных некоммерческих организаций сведения о деятельности данного молельного дома в Аше отсутствуют».

Помимо этого, силовики обвиняют мужчину в том, что он проводил «миссионерскую деятельность» в жилом помещении, что является в путинской России недопустимым.

В итоге, на престарелого мусульманина возбуждено дело по части 4 статьи 5.26 КоАП РФ (Осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях) Материалы дела уже направлены для рассмотрения в суд. Мусульманину грозит штраф в размере от пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.