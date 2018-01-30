Во Владивостоке всё-таки начнут строить мечеть

Во Владивостоке наконец-то планируют начать строительство мечети весной этого года. Это событие произойдет спустя шесть лет после закладки первого камня.

«Сейчас ждем разрешение на строительство от администрации Владивостока, и после его получения приступим к работам. По предварительным подсчетам, стоимость строительства мечети составит более 100 млн рублей, необходимые средства у нас», - сообщил на встрече с врио губернатора Приморья Андреем Тарасенко заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев.

Открытие мечети запланировано на 2020 год.

Первый камень будущей мечети был заложен еще в 2012 году. Тогда в церемонии приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов и представители приморского муфтията.

За время, которое прошло с начала заложения первого камня, землю у мусульманской общины неоднократно пытались отобрать местные ведомства. Несколько лет назад с просьбой вмешаться в ситуацию обратился в президенту Татарстана муфтий Нафигулла Аширов.

Остается надеяться, что строительство мечети действительно начнется этой весной и завершится к запланированному сроку.