"Шехиды" оджаланизма или Зоя Космодемьянская по-курдски (видео)

В то время, как адвокаты террористической группировки PYD/YPG пытаются представить ее как "единственную разумную силу в Сирии", противостоящую сектантским конфликтам и религиозному мракобесию, она сама начинает использовать и рекламировать практику женщин-"шехидов" в афринской войне.

В частности, вчера обвешанная поясом смертника 20-летняя Зулух Хемо (на фото) совершила самоподрыв, проходя рядом с турецким танком. По одним данным, смертница вместе с собой уничтожила танк и убила двух турецких военослужащих, по-другим, танк был поврежден частично, а военослужащие выжили.

Но принципиально в данном случае не столько это, сколько то, что западным адвокатам курдских и примкнувших к ним коммунистов сейчас приходится как-то объяснять тот факт, что их подзащитные охотно используют ту тактику, которая до недавнего времени рассматривалась как монополия "исламского терроризма".

Учитывая то, что женское крыло YPG - YPJ выпустило в честь смертницы рекламный ролик, очевидно, что оно не только не стыдится этой практики, а всячески ее поощряет.

Меж тем, девушке-самоубийце было всего 20 лет. Она вполне могла бы стать женой и матерью, родив и воспитывая детей тому народу, о котором на словах так пекутся его псевдозащитники - курдам. Но вместо этого партийное руководство посылает ее совершать самоподрыв, воспевая таким образом среди попавших в его сети курдских женщин культ смерти.

Кстати, ошибется тот, кто скажет, что в данном случае имеет место чисто светский культ. Боевым прозвищем самобийцы, которую ее товарищи по партии гордо называют "шехидом", было "Авеста" - имя священного писания огнепоклонников.

Ниже мы представляем произведение пропаганды YPJ, чтобы было понятно, с кем и чем сейчас имеют дело мусульманские воины в Африне.