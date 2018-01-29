В ОАЭ объявлен траур – умерла мать президента

В ОАЭ объявили трехдневный траур в связи со смертью матери президента Халифы бен Заеда Аль Нахайяна. Об этом сообщило министерство ОАЭ по делам президента.

Мать президента Хесса бин Мухаммед Аль Нахайян скончалась в воскресенье. Траур по ее кончине в стране продлится три дня, начиная с воскресенья.

Сообщается, что в эти дни во всех государственных учреждениях приспустятся флаги, а по радиостанциям читают суры Корана.

Все развлекательные мероприятия, включая передачи теле- и радиостанций, также отменятся.