Таджикистан запретил ввоз нехаляльного мяса

Власти Таджикистана запретили ввозить в страну нехаляльную продукцию. Это требование было предъявлено Государственной службой ветеринарного контроля ко всем поставщикам мясных продуктов. Об этом сообщает Радио Азаттык.

Теперь иностранные поставщики могут завозить продукцию в Таджикистан исключительно с наличием маркировки «Халяль». Перед тем, как выдать соответствующий документ, таджикские эксперты будут лично выезжать на предприятия и проверять качество и безопасность производимой продукции.

«Для получения такого разрешения наши специалисты должны воочию увидеть процесс производства на зарубежном предприятии. Кроме того, продукция должна содержать маркировку «Халял». Только с такими условиями производитель получит разрешение на ввоз своей продукции в Таджикистан», – сообщил заместитель начальника службы ветеринарного контроля Таджикистана Тоджибек Норов.