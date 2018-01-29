Оппозиция объединяется против Сиси

В Египте оппозиция призывает бойкотировать предстоящие президентские выборы. Так, представители оппозиции в Египте обнародовали совместное заявление, в котором призвали политические силы страны отказаться от проведения президентских выборов, намеченных на март, и создать оппозиционный фронт.

Сообщается, что документ подписали и бывшие кандидаты в президенты Египта Абдульмумин Абул Футух и Мухаммед Анвар Седат, глава избирательного штаба президента Исам Хаджи, бывший председатель Счетной палаты Хишам Джинина и ученый Хазым Хусни.

Авторы документы, в частности, призывают объявить предстоящие выборы нелегитимными и отказаться от их проведения, прекратить работу Высшей избирательной комиссии Египта и создать единый фронт, который определит будущие шаги.

Также оппозиция обвинила власти Египта во вмешательстве в выборы, в создании атмосферы страха, давлении на СМИ и отказе предоставить достаточное время кандидатам для обнародования своих предвыборных программ.