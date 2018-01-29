Арестованный племянник короля КСА выкупил свободу

В Саудовской Аравии принц, миллиардер и племянник короля Саудовской Аравии аль-Валид бен Таляль отпущен на свободу. Напомним, он был арестован в ходе антикоррупционной кампании в начале ноября 2017 года. Как сообщили местные СМИ, он заплатил за освобождение более 1 млрд долларов.

Представитель правительства сообщил, что аль-Валид бен Таляль, который остается главой инвестиционной компании King Holding Company, заключил сделку с прокуратурой.

62-летний бен Таляль - один из богатейших людей в мире.