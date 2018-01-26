Возле Йемене перевернулась лодка с беженцами

Не меньше 30 человек погибло в Аденском заливе недалеко от йеменского города. Лодка, перевозившая мигрантов из Сомали и Эфиопии, перевернулась, что и привело к гибели людей. Всего в лодке находилось более 150 человек.

Информация о гибели этих людей передана в офис Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR).

Известно, что данная большая лодка отплыла из Джибути в сторону Йемена 23 января. Ею управляли контрабандисты, специализирующиеся на незаконной доставке мигрантов.

Вероятно, причиной инцидента могли стать погодные условия и перегруженность лодки. Но не исключено, что это произошло после того, как береговая охрана Йемена открыла огонь по лодке с мигрантами.