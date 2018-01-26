Трамп: палестинцы поплатятся за неуважение к США

На проходящем в Давосе всемирном экономическом форуме президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Палестинской администрации поплатится за неуважение, проявленное к США.

Речь идет об отказе Палестинской администрации принять вице-президента США Майкла Пенса, находящегося в турне по странам региона, из-за решения Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля.

Трамп заявил, что Палестинская администрация ежегодно получает от США миллионы долларов помощи, но если она проявляет такое демонстративное неуважение к американцам и отказывается вести с ними переговоры о политическом урегулировании между Палестиной и Израилем, никаких дел с ней Белый дом иметь не будет.

Укажем в этой связи, что по сообщениям СМИ, бывший госсекретарь США Джон Керри посоветовал руководителю Палестинской администрации Махмуду Аббасу не поддаваться давлению Трампа и проявить твердость в отношениях с ним.