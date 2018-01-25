Не уступать Трампу призвал Палестину бывший госсекретарь США

Ряд ближневосточных СМИ сообщили о том, что бывший госсекретарь США Джон Керри передал личное послание и рекомендации главе Палестинской администрации Махмуду Аббасу в связи с последними действиями Дональда Трампа. Якобы, это было сделано во время встречи Керри в Лондоне с близким советником Аббаса - Хуссейном Агой.

Согласно этим сообщениям, Керри посоветовал Аббасу не унывать и играть на долгосрочную перспективу. По мнению Керри, Трамп недолго задержится на должности президента США и поэтому он посоветовал Аббасу направлять свою критику не в адрес Америки или ее администрации в целом, а лично в адрес Трампа.

Кроме того, сообщается, что Керри предложил Палестинской администрации разработать и озвучить свой подробный мирный план. Напомним в этой связи, что недавно стало известно о плане Трампа, предложенном Палестине, согласно которому та должна навечно признать за собой роль зависимого бантустана Израиля.

Джон Керри еще во время своего нахождения на посту 2-го лица США не раз открыто обвинял в контрпродуктивной и провокационной политике нынешнее руководство Израиля и лично друга Трампа Беньямина Нетаньяху. В частности, по его словам, в свое время именно Нетаньяху сорвал переориентацию Сирии на Запад, когда Башар Асад был готов начать ее в обмен на возврат Голанских высот, но Нетаньяху отказался это делать.