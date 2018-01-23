План Трампа: чертова дюжина пунктов для палестинцев

Сайеб Эрекат, генеральный секретарь исполкома Организации Освобождения Палестины на днях озвучил пункты нового плана урегулирования палестино-израильского конфликта, предложенного им администрацией американского президента Дональда Трампа. План включает в себя 13 пунктов, которые приводятся ниже.

1. США признают Иерусалим как столицу Израиля, чтобы "закрыть вопрос с Иерусалимом", с тем обоснованием, что ни одно правительство Израиля его обсуждать не будет.

2. Столица будущего Палестинского государства должна быть учреждена на окраине Иерусалима, предположительно в пригороде Абу Дабис.

3. США признают за Израилем крупные блоки еврейских еврейских поселений в Палестине, составляющие примерно 10% от их нынешнего объема. В свою очередь Нетаньяху просил увеличить эту цифру до 15%.

4. США предложат Израилю и Палестине совместную концепцию безопасности двух государств, включающую в себя следующие пункты:

- отсутствие у Палестины собственной армии, но наличие собственных полицейских сил;

- участие в этой системе безопасности Иордании, Египта и США;

- сохранение присутствия израильских сил вдоль реки Иордан и гор Западного берега при их постепенном выводе из нынешних оккупационных зон "А" и "Б" и части зоны "С";

- признание за Израилем права вводить чрезвычайное положение при необходимости.

6. Признание Израиля национальным домом еврейского народа.

7. Признание Палестины национальным домом палестинского народа.

8. (не приводится).

9. Израиль должен позволить использование в палестинских гражданских нуждах портов Ашдод и Халифа, а также аэропорта Бен Гурион при сохранении израильского контроля за безопасностью в них.

10. Создание безопасного транзитного коридора между Западным берегом и Сектором газа под контролем Израиля.

11. Совместный контроль за внешними границами Палестины - палестинский административный при израильском участии в сфере безопасности.

12. Израильский контроль над территориальными водами, воздушным и электромагнитным пространством "без ущерба для нужд Палестины".

13. "Справедливое решение" проблемы беженцев в рамках Палестинского государства.

Из этой чертовой дюжины пунктов очевидно, что ни о каком сосуществовании двух равноправных независимых государств в рамках данного плана речи не идет. Палестина в случае его признания была бы закреплена в качестве фактической автономии Израиля с закреплением за последним реального суверенитета в отношении ее.

Конечно, в чисто практическом отношении принятие данного плана улучшило бы ситуацию палестинцев по сравнению с нынешней, на что, видимо, он и рассчитан. Но это положение в таком случае можно было бы определить всего лишь как более мягкую узаконенную оккупацию, но не как независимость. Поэтому, едва ли можно представить себе хоть одну палестинскую национальную силу, которая приняла бы такой план.