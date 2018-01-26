Кыргызстан прекратил подачу электроэнергии в Узбекистан

Кыргызстан временно прекращает поставку электроэнергии Узбекистану в связи с продолжающимися в регионе холодами. Об этом заявил председатель правления Нацэнергохолдинга Айбек Калиев. По его словам, поставки возобновятся после улучшения погодных условий в Кыргызстане.

Подача электроэнергии приостановилась сегодня.

«Нацэнергохолдинг принял решение приостановить экспорт из-за сильных холодов. Это прописано в договоре. Как только погодные условия улучшатся, поставки электроэнергии возобновятся», — сказал Калыбеков.

Он не сказал, когда примерно поставки возобновятся, и как их прекращение может повлиять на Узбекистан.

Кыргызстан и Узбекистан подписали договор об экспорте электроэнергии в октябре 2017 года. Сами поставки начались в декабре 2017 года и продлятся до марта 2018 года.