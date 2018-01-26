Азербайджан: Армения убивает наших детей

Азербайджан призвал участников заседания ПАСЕ обратить внимание на убийства детей, которые становятся жертвами нарушения прекращения огня со стороны Армении. Об этом заявил депутат Милли Меджлиса, член азербайджанской делегации в ПАСЕ Ровшан Рзаев

Он отметил, что в результате нарушений Арменией режима прекращения огня на линии соприкосновения наряду со взрослыми, гибнут и дети.

Он призвал докладчиков уделить особое внимание решению данной проблемы и включить вопрос в повестку дня сессии.

Рзаев заявил, что в результате продолжающейся оккупации территорий Азербайджана со стороны Армении с азербайджанской стороны пропало без вести более 700 гражданских лиц, в том числе 92 несовершеннолетних.