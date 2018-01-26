Пакистан обвинил США в убийстве беженцев

Министерство иностранных дел Пакистана обвинило военных США в том, что те нанесли авиаудары по лагерю беженцев Куррама в «Зоне племён» на северо-западе страны. По данным ведомства, удар был нанесен беспилотниками. В результате инцидента погибли два человека.

Однако, американское посольство в Исламабаде поспешило опровергнуть эту информацию. В частности, представители США заявили: «Вчерашнее заявление МИД Пакистана о том, что США якобы нанесли удар по лагерю афганских беженцев в Курраме, не соответствует действительности».

Исламабад со своей стороны также заявил, что подобные односторонние действия идут во вред сотрудничеству двух стран в сфере борьбы с терроризмом.