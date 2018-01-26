Россия лидирует … по числу жалоб в ЕСПЧ

В 2017 году Россия заняла первое место среди стран Совета Европы по количеству нарушений прав граждан, признанных Европейским судом по правам человека. Об этом говорится в годовом статистическом отчете о работе Страсбургского суда.
За год ЕСПЧ принял 1068 решений, из которых 908 признавали хотя бы одно нарушение прав человека. Треть из них (293 решения) касались России. На втором месте по этому показателю — Турция: в 99 постановлениях Страсбурга речь шла о нарушениях прав человека со стороны ее властей. Также среди лидеров оказались Украина, Греция и Болгария.
Чаще всего Страсбургский суд признавал нарушения права россиян на свободу и личную неприкосновенность. На решения против России пришлись половина или более случаев, когда Страсбург признавал представителей власти виновниками гибели человека, пыток и бесчеловечного обращения, незаконного лишения свободы и отсутствия эффективных средств правовой защиты.