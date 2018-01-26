Россия лидирует … по числу жалоб в ЕСПЧ

В 2017 году Россия заняла первое место среди стран Совета Европы по количеству нарушений прав граждан, признанных Европейским судом по правам человека. Об этом говорится в годовом статистическом отчете о работе Страсбургского суда.



​За год ЕСПЧ принял 1068 решений, из которых 908 признавали хотя бы одно нарушение прав человека. Треть из них (293 решения) касались России. На втором месте по этому показателю — Турция: в 99 постановлениях Страсбурга речь шла о нарушениях прав человека со стороны ее властей. Также среди лидеров оказались Украина, Греция и Болгария.



Чаще всего Страсбургский суд признавал нарушения права россиян на свободу и личную неприкосновенность. На решения против России пришлись половина или более случаев, когда Страсбург признавал представителей власти виновниками гибели человека, пыток и бесчеловечного обращения, незаконного лишения свободы и отсутствия эффективных средств правовой защиты.