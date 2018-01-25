Жители Газы требуют возобновить поставку гумпомощи

Акцию протеста провели жители Сектора Газа у здания Программы развития ООН (UNDP) в Газе. Поводом для этого послужила приостановка оказания Всемирной продовольственной программой ООН (WFP) гуманитарной помощи местному населению.

Участники акции требовали возобновить поставки гумпомощи.

Так, по словам одного из участников, он не может прокормить свою семью, состоящую из 10 человек, без гуманитарной помощи.

В октябре WFP объявила о прекращении гуманитарной помощи сектору Газа в связи с отсутствием финансовых средств.

Напомним, что Сектор Газа находится на пороге экономического коллапса: у людей нет денег на самые необходимые продукты и вещи.

При этом недавно Дональд Трамп заявил, что сократит выделение средств в гуманитарный фонд по оказанию помощи палестинцам до 60 миллионов долларов в 2018 году, в то время как раньше Америка выделяла до 360 миллионов долларов. Администрация США пошла на это с целью давления на палестинцев в вопросе признания Иерусалима столицей Израиля.